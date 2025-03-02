شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس" تثمن الموقف العربي الموحد الرافض للتهجير وخاصة مصر والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت حركة "حماس" الموقف العربي الموحد الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني لاسيما موقف مصر والأردن، مؤكدة استعدادها للتعاون مع أي مبادرة تتصدى لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.

وأكد حماس حرصها على استكمال باقي مراحل اتفاق غزة وصولًا لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الاحتلال الكامل من القطاع، معربة عن دعمها لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة غزة كما اقترحت مصر أو تشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط.. رافضة أي مشروع لإدارة غزة من أي جهة غير فلسطينية أو تواجد أي قوات أجنبية على أراضي القطاع.