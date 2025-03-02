شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام سورى: دوى انفجار وإطلاق رصاص فى مدينة جرمانا جنوب دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر محلية في العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، سماع دوي انفجار في مدينة جرمانا جنوب دمشق السورية، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت المصادر بحسب وسائل إعلام سورية، بسماع دوي ثلاثة انفجارات في المدينة، تلاها إطلاق نار كثيف.

وأوضحت المصادر أن الانفجارات ناتجة عن قنابل صوتية داخل حي سكني.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، تعليمات للجيش بالاستعداد للهجوم على القوات السورية في قرية جرمانا الدرزية بالقرب من ريف دمشق.