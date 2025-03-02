شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل توافق على مقترح أمريكى لوقف إطلاق نار مؤقت فى غزة خلال رمضان وعيد الفصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

وأعلن ديوان نتنياهو، أن إسرائيل تعتمد الخطوط العريضة التي اقترحها ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح، مشيرا إلى أن مقترح ويتكوف ينص على إطلاق سراح نصف عدد الأسرى الأحياء والأموات فى اليوم الأول.

وأضاف ديوان نتنياهو، أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار فسيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

جاء ذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سلفا.