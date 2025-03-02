شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى لرئيس وزراء كندا: يجب العمل الفاعل لإيجاد أفق سياسى لتحقيق السلام العادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مشددا على أهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، ومثمنا موقف كندا الداعم لحل الدولتين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل الأردني ، اليوم السبت، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بحثا فيه سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وتناول الاتصال أبرز مستجدات المنطقة، إذ أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.