شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: الجيش سيغادر معبر رفح بعد إبرام الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمغادرة معبر رفح بعد فترة قصيرة من إبرام الصفقة.

وأن رئيس الوزراء الإسرائيلى، نتنياهو عرض على سموتريتش وبن غفير البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الحكومة.

وبحثت قيادة المنطقة الجنوبية استعدادات لانسحاب تدريجي لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ويجري التخطيط لإعادة انتشار الجيش حول القطاع والانسحاب تدريجيا من نتساريم وفيلادلفيا.

وتم أنشاء بنى تحتية في محور نتساريم تشمل هوائيات اتصالات وسيستغرق إخلاء المنطقة نحو أسبوع.

