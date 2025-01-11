الخليج اليوم .. الإمارات تعيد افتتاح سفارتها في بيروت

الرياض - كتب موسى القحطاني - تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا هاتفيا اليوم السبت، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيها على انتخابه وعلى الثقة التي منحه إياها اللبنانيون.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب آل نهيان عن أمنياته بالتوفيق للرئيس اللبناني الجديد في مهامه والنجاح في مسعاه للنهوض بلبنان.

وأكد الرئيس الاماراتي وقوف بلاده الى جانب لبنان وشعبه، والمساهمة في كل ما يعزز العلاقات بين البلدين وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشار آل نهيان إلى أنه "بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي وانتخابه على رأس الجمهورية اللبنانية، قررت الإمارات إعادة فتح سفارتها في بيروت، على أن يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن".

وسبق أن بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جوزيف عون.

وتمكن مجلس النواب اللبناني يوم الخميس الماضي، من انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور المنصب لنحو عامين.