شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال على جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

القصف الإسرائيلي بقطاع غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأوروبي، باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف حي المنارة شرق مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم إلى 21 شهيدًا.في سياق متصل، تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي تدمير أحياء سكنية كاملة في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، التي تجتاحها دبابات الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أيام، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.