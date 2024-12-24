شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة اسم "الأسد" وأبنائه من لافتات المستشفيات بكافة محافظات سوريا.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، الثلاثاء، إزالة اسم "الأسد" وأبنائه والبعث من لافتات المستشفيات في البلاد واستبدالها بأسماء وطنية، جاء ذلك تنفيذا لقرار الادارة الحالية في دمشق بتكليف وزارة الصحة بإدارة المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قررت وزارة الصحة السورية تسمية الهيئة العامة لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق ليصبح المستشفى الوطني الجامعي، تعديل اسم مستشفى جامعة البعث ليصبح مستشفى حمص الجامعي، تعديل اسم مستشفى باسل الأسد بالقرداحة للمستشفى الوطني في القرداحة.

المستند

وقررت الوزارة تعديل تسمية مستشفى الباسل في محافظة حمص السخنة ليصبح المستشفي الوطني بالسخنة،

وتعديل تسمية مستشفى باسل الأسد بالقريتين ليصبح المستشفى الوطني بالقريتين، تعديل تسمية مستشفى الباسل الوطني في تلكلخ ليصبح المستشفى الوطني في تلكلخ

واتخذت الصحة السورية قرارا بإعادة تسمية الهيئة العامة لمستشفى الباسل الجراحة القلب بدمشق ليصبح مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب، تعديل تسمية الهيئة العامة لمستشفى الأسد الطبي بحماة ليصبح مستشفى دمشق لأمراض القلب والجراحة بحماة.

قررت الوزارة تعديل تسمية الهيئة العامة لمستشفى الباسل بصلخد ليصبح المستشفى الوطني بصلخد، تعديل تسمية الهيئة العامة لمستشفى باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بحلب ليصبح مستشفى حلب الأمراض وجراحة القلب.