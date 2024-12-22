شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع: سنبني علاقات استراتيجية مع تركيا تليق بمستقبل المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا إنهم سيبنون علاقات استراتيجية مع تركيا تليق بمستقبل المنطقة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أكد وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، أنه بحث مع أحمد الشرع استقرار سوريا وعودة اللاجئين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.