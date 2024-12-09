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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين مصابين شمال الضفة الغربية

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، شابين فلسطينيين، بعد إصابتهما في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول للمصابين جراء قصف على مدينة طوباس، ثم اعتقلتهما.
وفي جنوب مدينة نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، إذ أطلقت القوات النار والقنابل الغازية، وداهمت منازل للفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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