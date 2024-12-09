شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين مصابين شمال الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، شابين فلسطينيين، بعد إصابتهما في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول للمصابين جراء قصف على مدينة طوباس، ثم اعتقلتهما.

وفي جنوب مدينة نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، إذ أطلقت القوات النار والقنابل الغازية، وداهمت منازل للفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها.