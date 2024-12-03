شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. الاحتلال يرتكب 26 مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

التعليم في غزة

موسم قطاف الزيتون

الدمام - شريف احمد - وثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي، زيادة في عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال أسبوع وذلك الفترة ما بين 26 نوفمبر - 2 ديسمبر 2024، والتي وصل عددها إلى 26 مجزرة.وبلغ عدد الشهداء بحسب المرصد في هذه الفترة بقطاع غزة (233) شهيدًا، والإصابات (738)، منهم مئة شهيد يوم السبت الماضي، وذلك جراء القصف الإسرائيلي الذي طال عدة مناطق بما فيها مدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة، ومنازل مدنيين في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة كذلك، ومخيمي النصيرات وجباليا فضلًا عن استهداف مستشفى المعمداني ما أسفر عن استشهاد صحفي ليرتفع عدد الصحفيين الذي قضوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى (191).وفي القدس المحتلة، يواصل المستوطنون المتطرفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، وسط حراسة من قبل سلطات الاحتلال التي هدمت منزلًا في حي جبل المكبر، ومنشأتين زراعيتين، فيما استشهد 6 فلسطينيين في الضفة الغربية.واعتقلت قوات الاحتلال 129 آخرين، وهدمت (4) منازل، واحتلت (3) آخرين وحولتها إلى ثكنات عسكرية، كما جرفت شوارع وبنى تحتية في مخيم الفارعة في طوباس، كما صادرت قوات الاحتلال معدات زراعية في الأغوار الشمالية، ونظامًا للطاقة الشمسية في سلفيت.وعلى صعيد الاعتداء على قطاع التعليم، اعتقلت قوات الاحتلال 4 من طلبة جامعة بير زيت لدى اقتحامها قرب رام الله، كما اقتحم مستوطنون مدرسة بدو الكعابنة في أريحا.وفي سياق متصل، وصل عدد الاعتداءات التي قام بها المستوطنون على مدى الأيام السبعة الماضية، (35) تضمن سرقة حصانين في قرية قرب محافظة طوباس، وإتلاف محصول الذرة على مساحة عشرات الدونمات في المحافظة نفسها.ورصد التقرير نشاطات استيطانية في الفترة الماضية، حيث أقام المستطونون عددًا من البيوت المتنقلة، في محاولة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة شرقي بلدة يطا في الخليل، ودخل آخرون إلى منطقة البياضة في قرية جيت بنابلس.كما استمرت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على موسم قطاف الزيتون في آخر أيامه، حيث منعت قوات الاحتلال والمستوطنون، الفلسطينيين في 4 مناسبات من جني محاصيلهم، وتركزت الاعتداءات في قرى نابلس.وبلغ مجموع الجرائم التي اقترفتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الفترة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى إعداد هذا التقرير (206294) جريمة، كما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الأول من ديسمبر 2024، (45179)، وعدد الجرحى (111392).