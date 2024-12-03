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أمريكا تكشف عن مصير وقف إطلاق النار في لبنان بعد عدة انتهاكات

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت الولايات المتحدة عن اعتقادها، أن وقف إطلاق النار في لبنان ما زال صامدًا.
وأوضحت أنها تنظر في انتهاكات محتملة له، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

وقف إطلاق النار في لبنان

وبين أن "وقف إطلاق النار صامد"، وذلك بعدما اتّهم لبنان إسرائيل بانتهاك الهدنة.
وقال ميلر "عندما نتلقى تقارير عن انتهاكات محتملة، لدينا آلية وضعناها مع حكومة فرنسا للنظر في تلك الانتهاكات المحتملة، وتحديد ما إذا هي في الواقع انتهاكات، ثم الانخراط مع الأطراف لضمان عدم تكرارها".

اتهامات للاحتلال الإسرائيلي

قبل أيام كان اتهم الجيش اللبناني، الاحتلال الإسرائيلي بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه فجر الأربعاء "مرات عدة".
وقال الجيش اللبناني أن العدو الإسرائيلي أقدم على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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