شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تكشف عن مصير وقف إطلاق النار في لبنان بعد عدة انتهاكات والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النار في لبنان

اتهامات للاحتلال الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - أعربت الولايات المتحدة عن اعتقادها، أن وقف إطلاق النار في لبنان ما زال صامدًا.وأوضحت أنها تنظر في انتهاكات محتملة له، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.وبين أن "وقف إطلاق النار صامد"، وذلك بعدما اتّهم لبنان إسرائيل بانتهاك الهدنة.وقال ميلر "عندما نتلقى تقارير عن انتهاكات محتملة، لدينا آلية وضعناها مع حكومة فرنسا للنظر في تلك الانتهاكات المحتملة، وتحديد ما إذا هي في الواقع انتهاكات، ثم الانخراط مع الأطراف لضمان عدم تكرارها".قبل أيام كان اتهم الجيش اللبناني، الاحتلال الإسرائيلي بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه فجر الأربعاء "مرات عدة".وقال الجيش اللبناني أن العدو الإسرائيلي أقدم على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة.