شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان مستمر.. إحصائية جديدة لعدد الشهداء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الشهداء في غزة

أخبار متعلقة صور| فصائل مسلحة تسيطر على غالبية مدينة حلب في شمال سوريا العدوان على غزة.. استشهاد 23 فلسطينيًا في قصف على شمال القطاع

التضامن مع الشعب الفلسطيني

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 44382 شهيدًا، ونحو 105142مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال.ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023.وزارة الصحة الفلسطينية، أشارت إلى استشهاد 19 فلسطينيًا وإصابة 72 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة.هذا بالإضافة إلى ارتكاب 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف للاحتلال.وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم تُنتشل جثثهم، لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.كان دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي ودول العالم الحر والبرلمانات الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في فلسطين.جاء ذلك أمس بمناسبة اليوم الدولي الـ47 للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام.