شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: توقعات بمصادقة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤول أمريكى أنه من المتوقع أن يُوافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الثلاثاء، وفق موقع أكسيوس الأمريكي.

وقال المسؤول الأمريكى : "نحن على خط النهاية ولكننا لم نتجاوزه بعد. يجب أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الصفقة يوم الثلاثاء، ودائماً ما يمكن أن يحدث شيء خطأ حتى ذلك الحين".

وفى السياق نفسه، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين قولهم إنه "قد يتم التوقيع على اتفاق مع لبنان خلال نهاية الأسبوع الجاري وربما قبل ذلك".

وأضاف المسؤولون: "أغلب أعضاء المجلس الوزاري المصغر والحكومة الإسرائيلية يوافقون على الاتفاق مع لبنان".

من جانبها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "التسوية مع لبنان ستتم خلال يومين أو ثلاثة إذا لم تكن هناك مفاجآت".

ومن جانبه حذا وزير الخارجية الإسرائيلي إن أي خرق للاتفاق في لبنان سيُواجه فورًا ودون تردد.

ونقلت رويترز عن مسؤول لبناني ودبلوماسي غربي أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن في غضون ساعات .