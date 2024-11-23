شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط هجوما حوثيا على مواقع عسكرية غرب تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم /السبت/، هجوما شنته ميليشيا الحوثى على مواقع عسكرية فى قطاع الكدحة غرب محافظة تعز.

وأفاد الجيش اليمنى – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - بأن وحدات عسكرية اشتبكت مع ميليشيا الحوثى بمختلف الأسلحة عقب محاولة الميليشيا مهاجمة مواقع عسكرية تزامنا مع محاولة تسلل إلى منطاق استراتيجية قرب خطوط التماس.

وأضاف أن قوات الجيش اليمنى تصدت لهجوم الميليشيات وكبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة وأجبرتها على التراجع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز