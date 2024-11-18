شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بمخيم الدهيشة جنوبى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال اعتقل حتى الآن 15 مواطنا ضمن حملة اعتقالات واسعة يشنها بمخيم الدهيشة فى بيت لحم جنوبى الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم بلدة دورا غربى مدينة الخليل في الضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان فى قصف إسرائيلى على خيمة تؤوى نازحين فى منطقة المواصى غربى خان يونس.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية ، سقوط شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلى استهدف منطقة المواصى الساحلية غربى مدينة رفح جنوبى قطاع غزة.

يذكرأن، قال نظير مجلي، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى أن استمرار حربه في غزة فرصة لتصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال لديها أجندة أبعد من الحرب وأبعد من قضية تبادل الأسرى وهي أنها تريد إنهاء العرق الفلسطيني وهذا وفقًا لمخطط وضعته حكومة الاحتلال عام 2017 ويعرف بمخطط الحسم.

وأضاف «مجلي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خطة الحسم تنص بشكل صريح على عدة مراحل تبدأ بإحداث فوضى فلسطينية عارمة ثم تسقط السلطة الفلسطينية وثم يتم تصفية الحركة القومية الفلسطينية ومن بعدها يترك الخيار للفلسطينيين أن يهجروا قسريًا أو أن يقتلوا.

وتابع خبير الشؤون الإسرائيلية: «حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية ترى أن هذا الوقت المناسب لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل»، لافتًا إلى أن رئيس مجلس المستوطنات قال إنه سيتوجه في 20 من يناير المقبل إلى نتنياهو ويطلب منه أن يعلن عن السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والضفة الغربية.