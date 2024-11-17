شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي: إصابة 5 عسكريين في غزة ولبنان خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 عسكريين خلال 24 ساعة من بينهم 3 في غزة و2 في لبنان.

وذكر إعلام إسرائيلي أن الجيش يحتاج إلى 10 آلاف جندى إضافي لتعويض الخسائر الناتجة عن الحرب.. وقوات الاحتياط تعانى ضغطا غير مسبوق، أن ثلث قتلى الجيش من جنود الاحتياط والخسائر فى صفوف الضباط أثرت على الكفاءة القيادية مع مقتل 63 قائد سرية على الأقل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثى، مع دخول الحرب على غزة عامها الثانى، والتى أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحى الحياة كافة.