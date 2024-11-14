شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: إسرائيل تعد خطة لوقف إطلاق النار فى لبنان كهدية لترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسئولين إسرائيليين، إن إسرائيل تعد خطة لوقف إطلاق النار فى لبنان كهدية للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وأكدت الصحيفة أن هناك توافق على أن إسرائيل ستقدم فى يناير هدية لترامب تشمل تفاهما بشأن لبنان.

وأضافت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاق يشمل تولى جيش لبنان المنطقة الحدودية لفترة أولية 60 يوما بإشراف أمريكى بريطانى، مشيرة إلى أن شروط الاتفاق ستتطلب من حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطانى.