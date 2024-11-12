الخليج اليوم .. إيران تؤكد: تنمية العلاقات مع السعودية لا رجعة فيها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد حضوره القمة العربية الإسلامية في الرياض أمس، شدد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، على أن العلاقة مع السعودية مهمة وضرورية لشعبي البلدين والمنطقة.

كما أكد أن تعزيز تلك العلاقات لا رجعة فيه، مضيفا أن "العلاقة مع السعودية مهمة وضرورية لشعبي البلدين والمنطقة".

"تعميق العلاقات"

وقال في تصريحات اليوم الثلاثاء: "نثمن إدانة السعودية للهجوم الإسرائيلي على إيران".

إلى ذلك، أوضح أن "تعميق العلاقات مع المملكة سيشمل التعاون الإقليمي".

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني التقى أمس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض، وثمن المواقف السعودية تجاه غزة.

أما خلال القمة فدان "عمليات الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

بدورها، وجهت القمة العربية-الإسلامية في بيانها الختامي أمس، انتقادات عديدة ضد إسرائيل، وحثت المجتمع الدولي على وقف العنف والتصعيد في غزة ولبنان، والاعتراف بدولة فلسطين، والعمل على تجميد مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة.

كما طالبت الدول كافة بحظر تصدير الأسلحة لتل أبيب، وإدانة قرار الكنيست الإسرائيلي وقف عمل الأونروا.