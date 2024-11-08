شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتهم سفير فرنسا السابق بنشر ادعاءات كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المكتب الإعلامي للوزير الأول الجزائرى نذير العرباوى معلومات نشرها السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر كزافييه دريانكور على تقييد التجارة مع فرنسا.

وقال المكتب الإعلامي للعرباوي في بيان: "على إثر الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد ضد الجزائر، فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية، يود المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول أن ينفى نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة".

وقد زعم دريانكور أن "الجزائر قد علّقت جميع عمليات الإستيراد والتصدير مع فرنسا بتعليمة للبنوك"، وهي المعلومة التي فندتها مصالح الوزير الأول الجزائري جملة وتفصيلا.

وكتب السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر الأربعاء الماضى فى حسابه على منصة "إكس": "حتى تعبر عن شكرها لفرنسا، قررت الجزائر منع جميع الواردات (الفرنسية إلى الجزائر) والصادرات (الجزائرية) إلى فرنسا.. نحن بالتأكيد عميان".