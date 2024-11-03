شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى فى غارة على تل الهوى جنوب غربى غزة.. واقتحامات لمخيم الفوار جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام بسقوط جرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.



ومن جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل للمرة الثانية خلال ساعات.

يذكر ان يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، كان قد قال إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في شن الغارات على منطقة شمال غزة، مشيرًا إلى أن مدير مستشفى العودة أبدى تصريحات بأن هناك 42 شهيدًا من مخيم النصيرات وصلوا إلى المستشفى منذ مساء أمس الجمعة.

وأضاف أبو كويك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال تستمر في القصف المدفعي بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين، ولا تزال المنطقة خطرة يصعب الوصول إليها حتى وإن هدأت الغارات.