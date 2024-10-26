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"مصر للطيران" تلغي رحلاتها الجوية إلى العراق والأردن

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د ب أ- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ألغت مصر للطيران، اليوم السبت، رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى كل من بغداد وأربيل بالعراق، وعمان بالأردن.
وألقت مصر للطيران، باللوم في قرار إلغاء الرحلات على "التطورات الجارية في المنطقة".
ويأتي قرار إلغاء الرحلات الجوية بعد ساعات من شن إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية ضد مواقع عسكرية في إيران.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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