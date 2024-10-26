شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تلغي رحلاتها الجوية إلى العراق والأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت مصر للطيران، اليوم السبت، رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى كل من بغداد وأربيل بالعراق، وعمان بالأردن.

وألقت مصر للطيران، باللوم في قرار إلغاء الرحلات على "التطورات الجارية في المنطقة".

ويأتي قرار إلغاء الرحلات الجوية بعد ساعات من شن إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية ضد مواقع عسكرية في إيران.