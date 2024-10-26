شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النائب الإماراتي محمد اليماحي برئاسة البرلمان العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز النائب الإماراتي محمد أحمد اليماحي، برئاسة البرلمان العربي لولاية مدتها عامان، وذلك بعد حصوله على 53 صوتًا، مقابل ثمانية أصوات لمنافسه النائب الليبي الدكتور عبد السلام نصية.

جاء ذلك في جلسة إجرائية عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مخصصة لانتخابات رئاسة البرلمان برئاسة عضو مجلس النواب المصري النائب يسري المعازي باعتباره أكبر الأعضاء سنًا. البرلمان العربي يذكر أن رئيس البرلمان العربي الجديد محمد اليماحي هو عضو المجلس الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة ونائب لرئيس البرلمان العربي.

ويعقب انتخابات رئاسة البرلمان، إجراء انتخابات نواب الرئيس، ورؤساء اللجان ونوابهم.