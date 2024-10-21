المبعوث الأمريكي: ربط مصير لبنان بصراعات أخرى ليس في مصلحته

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الدمام - شريف احمد - أكد المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، اليوم الاثنين، أنه "حزين للمآسي التي يعاني منها الشعب اللبناني".وقال هوكشتاين، في تصريحات صحفية في بيروت بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "لم نتمكن من احتواء الصراع في لبنان بالرغم من زياراتي المتكررة ونبهت قبل أشهر حول ضرورة حل الأمور وإنهاء الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة".وشدد على أن "التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيًا وربط مصير لبنان بصراعات أخرى ليس في مصلحة الشعب اللبناني"، مؤكدًا أن "واشنطن تريد وقف هذا النزاع وتعمل مع الدولة اللبنانية وحكومة إسرائيل لتحقيق ذلك".