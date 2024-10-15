شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، الثلاثاء، إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450.

وقال الجزب في بيان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 12:30 من منتصف ليل يوم الثلاثاء 15-10-2024 بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، على أن قوات بلاده ستواصل ضرب حزب الله في بيروت وجميع أنحاء لبنان.

وجاء حديث نتنياهو خلال زيارته قاعدة جولاني، التي قصفتها طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله، مساء الأحد.