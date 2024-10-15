شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب القسام تفجر عبوة برميلية بقوة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كتائب القسام إنها فجرت عبوة برميلية في قوة إسرائيلية، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.