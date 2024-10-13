شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم منتدى الشباب العربى الأوروبى الثامن بالأقصر الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

ينظم قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية غدا الإثنين، منتدى الشباب العربي الأوروبي الثامن، بالتعاون مع مجلس أوروبا، وباستضافة وزارة الشباب والرياضة، وذلك بالمدينة الشبابية في محافظة الأقصر بمشاركة حوالي 70 شابة وشابا من أكثر من 30 دولة عربية وأوروبية.

وأوضحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أن هذه النسخة من المنتدى، ستعقد تحت عنوان "الشباب والحوار بين الثقافات في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث جاء اختيار مواضيع المنتدى من منطلق أهمية التمسك بثقافة الحوار والتفاهم والتقارب والترويج لها بين الثقافات المختلفة خاصة في ظل الصراعات والانقسامات والحروب التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم في الوقت الراهن.

وأضافت أنه من الضروري عند إطلاق أنشطة للحوار والتقارب بين الثقافات اختيار القيم والقضايا ذات الاهتمام المشترك لتكون أساسا لبناء الحوار، وبناءً عليه، تم اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد موضوعات الساعة التي تحظى باهتمام الشباب على مستوى العالم.

ولفتت إلى أنه سيتم افتتاح أعمال المنتدى يوم الثلاثاء، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والوزير مفوض فيصل غسال – مدير إدارة الشباب والرياضة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وJorge Orlando Quierós- رئيس المجلس المشترك للشباب بمجلس أوروبا، و Nina Grumuša رئيس المجلس الاستشاري للشباب بمجلس أوروبا.

وذكرت أبو غزالة، أنه سيشارك في افتتاح المنتدى عدد من كبار الشخصيات بمحافظة الأقصر، على رأسهم محافظ الأقصر عبد المطلب ممدوح عمارة.

وسيسعى المنتدى الثامن - الذي سيعقد على مدار أربعة أيام - إلى تحقيق عدد من الأهداف، من بينها مناقشة شروط واحتياجات الحوار بين الثقافات بين الشباب، واستكشاف دور التاريخ والحضارات القديمة في تشكيل فهم التنوع الثقافي والتعايش السلمي في الوقت الراهن، والتوصل لفهم مشترك بشأن الفوائد والمخاطر المحتملة التي يمثلها الذكاء الاصطناعي للشباب والحوار بين الثقافات في المنطقتين، وتقديم الدعم اللازم للشباب لانخراطهم في أنشطة الحوار المستقبلية لدعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وكان قطاع الشؤون الاجتماعية التابع لإدارة الشباب والرياضة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد نظم سبع نسخ من منتدى الشباب العربي الأوروبي بالشراكة مع مجلس أوروبا في عدد من الدول العربية والأوروبية، كان أخرها المنتدى السابع الذي عقد في مدينة بودابست في 2019.