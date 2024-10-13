شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الرئاسي الفرنسى: لبنان يواجه خطر الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان اليوم الأحد من أن لبنان يواجه خطر الموت والتفكك، وذلك في ظل الوضع المقلق في البلاد واستمرار القصف الإسرائيلي.



وقدم لودريان - في حديث مع صحيفة (لا تريبون دو ديمانش) - تحليله إزاء الوضع في لبنان .. قائلا : "لقد أثار التصعيد بين إسرائيل من جهة وحزب الله وإيران من جهة أخرى مخاوف من وضع لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط وخاصة في لبنان حيث يتزايد القصف ومحاولات تسلل القوات الإسرائيلية إلى مواقع حزب الله وفقا للجيش الإسرائيلي".



ورأى مبعوث الرئيس الفرنسي أن لبنان أصبح ساحة مواجهة مغلقة بين إسرائيل وإيران.. قائلا : "إنه يضاف إلى الفقر وتدهور الوضع الاقتصادي الذي يحول دون توفير احتياجات الشعب اللبناني، تبعات الحرب فبسببها نزح اليوم مليون شخص من أصل 5.5 مليون نسمة".



وأوضح مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان أن الوضع مثير للقلق مع "شلل للحياة السياسية".. محذرا من "مخاطر الحرب الأهلية"..داعيا السياسيين اللبنانيين إلى ضرورة الاتفاق على اسم رئيس الدولة.



وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة إلى إسرائيل.. أجاب لودريان بأن هناك تناقضا بين المطالبة المتكررة بوقف إطلاق النار وإيصال الأسلحة التي تستهدف السكان في غزة..قائلا: "طالما لم يتم حل هذا التناقض ، فسوف نغذي منطق الحرب الدائمة"..محذرا من تفجر الوضع في المنطقة.