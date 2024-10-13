الخليج اليوم .. بعد رحلة علاج طويلة.. عبدالله الرويشد يعود إلى الكويت الأسبوع المقبل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت أسيل الرويشد موعد عودة والدها الفنان الكبير عبدالله الرويشد إلى وطنه الكويت بعد رحلة علاج طويلة في ألمانيا وسط تفاعل وترحيب من محبيه وزملائه من الفنانين الكويتيين والخليجيين.

وكتبت أسيل في حسابها على منصة "إكس": "راجع لكم بشوق وفرح.. بحفظ الله ورعايته، يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس 17/10 والدنا عبدالله الرويشد من ألمانيا، بعد رحلة العلاج".

وتفاعل العديد من فناني الكويت والخليج، مع تدوينة أسيل، ومنهم الفنانة نوال الكويتية التي علقت بالقول: "عسى الله يحفظه ويرجع بالسلامة حبيبتي"، وأعادت الفنانة الإماراتية أحلام مشاركة التدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وتعرض الرويشد لوعكة صحية في فبراير الماضي، وسافر بعدها في رحلة علاجية إلى ألمانيا، وكان عددٌ من أصدقائه قد نشروا مجموعة من الصور، ومقطع فيديو برفقته، وجه فيها التحية لجمهوره، خلال رحلته العلاجية منتصف العام الحالي.

المصدر: "القبس"