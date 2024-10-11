شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مسلح على منجم فحم بباكستان يسفر عن مقتل 20 عاملًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 20 عاملًا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة جراء هجوم شنّه مسلحون على منجم فحم صغير خاص داخل إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية، أن مسلحين مجهولين جمعوا العمّال في مكان واحد وأطلقوا النار عليهم، ثم أضرموا النيران في معدات التعدين. وأضافت، أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وشنت عملية تمشيط للبحث عن المهاجمين الذين نجحوا في الفرار بعد شن الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

