شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة عدوان 369 يومًا.. 42.010 شهداء فلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 369 على التوالي إلى 42.010 شهداء، ونحو 97.720 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 45 فلسطينيًا وإصابة 130 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب 3 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم تتمكن من انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. اعتقال 25 فلسطينيًا بالضفة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيًا على الأقل، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة اليوم الأربعاء، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاعتقالات تركزت في بيت لحم وجنين وقلقيلية والخليل، ومن بين المعتقلين سيدة وأطفال وأسرى سابقون.

وفي سياق متصل، هاجم عشرات المستوطنين منطقة سبسطية شمال مدينة نابلس، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.