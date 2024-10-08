شكرا لقرائتكم خبر عن شمال البلاد.. القوات الجوية العراقية تقصف وكرًا لتنظيم داعش الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس الاثنين، قصف سلاح الجو وكرًا بداخله عددًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي شمالي البلاد.

وذكر بيان للخلية أنه استمرارًا للنهج التعرضي وملاحقة ما تبقى من عناصر داعش، ووفقًا لمعلومات دقيقة، نفذت القوات الجوية ضربات ناجحة استهدفت خلالها وكرًا لعناصر التنظيم في منطقة العيث، ضمن موقع قيادة عمليات صلاح الدين.

ولفت البيان إلى أنه بناء على المعلومات المتوافرة، فإن الوكر المستهدف كان بداخله 6 مسلحين من عناصر داعش.