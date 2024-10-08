شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى محيط موقع المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلى في محيط موقع المرج قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية برشقة ‏صاروخية.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت أمس الاثنين، بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

وأوضح أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن شهود عيان أبلغوا عن سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا بإخلاء مبان في برج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت.