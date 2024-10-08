شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إحالة 79 مخالفة انتخابية بمنصات التواصل الاجتماعي للنيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس محمد نوفل فريخة إن الهيئة أحالت 79 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية تتعلق بالفضاء بمواقع التواصل الاجتماعي، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأوضح فريخة أنه تم تقديم عرض لفترة الحملة الانتخابية والحملة من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية، وتبين أن أغلبية المخالفات تتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي على غرار التعدى على الأخلاق الحميدة.

وذكر أن الهيئة استعملت القانون ومررت المخالفات للنيابة العمومية لتكون هناك متابعة لصيقة لهذه المسائل، متابعا أن ضمان مناخ انتخابي سليم يتطلب الضرب بقوة إزاء التصرفات التي ترتقي إلى درجة المخالفات سواء لهذه الانتخابات أو الانتخابات القادمة.

وأوضح أنه لا بد لأي كان معرفة أن هيئة الانتخابات حريصة على وجود مساواة في الفضاء العام المفتوح، مشددا على ضرورة احترام الضوابط التي يعرفها الجميع والتي أساسها ضرورة احترام الآخر وعدم التعدي عليه.

وكان فريخة صرح فى وقت سابق، بأن الهيئة سجلت عديد المخالفات خلال الحملة الانتخابية وأحالت عددا منها إلى النيابة العمومية خاصة منها المتعلقة بالسب والتضليل.

من جانبها أكدت عضو الهيئة نجلاء العبروقي أنه تم تسجيل 32 شبهة مخالفة في وسائل التواصل الاجتماعي وهي الدعاية على وسيلة إعلام أجنبية ونشر نتائج سبر آراء ونشر أخبار زائفة تتهم موظف عمومي واستعمال صفحات مدعومة وتم إثر هذه المخالفات إحالة 18 مخالفة منها على النيابة العمومية.

يذكر أن هيئة الانتخابات قد أعلنت منذ ساعات قليلةفوز المرشح قيس سعيد سعيد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 90.69 في المائة، مع التأكيد على أن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها بلغت 28.8 في المائة.

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج النهائية لهذا الاستحقاق الرئاسي عقب انقضاء فترة الطعون أمام محكمتي الاستئناف والتعقيب تبعا وفقا لقانون الانتخابات والاستفتاء.