شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 24 شابًا بالضفة الغربية وتعتدى على صحفى فلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، شابين واستولت على مزيد من المركبات خلال اقتحامها المستمر لمحيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجد مطير ومحمد الغزاوي من داخل المخيم بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، وارتفع عدد المعتقلين منذ الصباح إلى 24 شابا.



كما اعتدت بالضرب المبرح على الصحفي إسحق الكسبة أثناء عمله داخل المخيم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء هذا الاعتداء.



كما استولت قوات الاحتلال على عشرات المركبات التي تعود لمواطنين في مخيم قلنديا وكفر عقب، واقتادتها إلى داخل الحاجز الاحتلالي المقام على مدخل المخيم.



في السياق، لا تزال تدور مواجهات عنيفة في أزقة المخيم وأحياء بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، حيث يطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين ومنازلهم في الحملة المتواصلة التي استُشهد فيها طفل وأصيب 10 آخرون منذ الصباح.