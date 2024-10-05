الخليج اليوم .. وزير المالية السعودي: دول الخليج تواجه تحدي تخفيف الاعتماد على النفط

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن لدى دول مجلس التعاون احتياجات وخططا اقتصادية مختلفة، لكنها جميعا تواجه تحدي تخفيف الاعتماد على عائدات النفط.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون مع المدير العام لصندوق النقد الدولي في الدوحة أمس، للنقاش حول تقرير الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية التي تواجه مجلس التعاون الخليجي في 2024، الذي أصدره الصندوق.

وأشار الجدعان إلى أنه يجري تنفيذ مبادرات مماثلة للإصلاحات السعودية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد في جميع أنحاء الخليج.

كما شارك الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان "مستقبل صندوق النقد الدولي"، الذي يسلط الضوء على مختلف المرئيات بشأن الإصلاحات التي يتعين على صندوق النقد الدولي تنفيذها لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، إضافة إلى سبل تحسين الهيكل المالي والإداري للصندوق، وإصلاحات أطر الصندوق المتصلة بالنواحي الرقابية والإشرافية والإقراض وتنمية القدرات لتقديم الدعم الأمثل لأعضائه في المنطقة وبقية العالم، وتعزيز عملياته الداخلية.

وسلط وزير المالية السعودي خلال الاجتماع الضوء على تحديات زيادة التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو العالمي التي تواجه الاقتصاد العالمي، منوها بالدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي بالتعاون مع المؤسسات المالية الأخرى لحشد التعاون الدولي متعدد الأطراف للتغلب على التحديات.

المصدر: واس