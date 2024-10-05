شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 في حادث انقلاب سيارة جنوب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 10 آخرون في حادث انقلاب سيارة لنقل الركاب عند الكيلو 100 بطريق قنا- سوهاج جنوب مصر.

ووفق تقارير إخبارية مصرية، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا اليوم السبت، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الصنية بطريق قنا - سوهاج.

ونُقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.