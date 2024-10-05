شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء بينهم امرأتان وطفل رضيع جراء قصف إسرائيلى على خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 أشخاص منهم امرأتان وطفل رضيع جراء قصف إسرائيلى على حى المنارة بخان يونس، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم بسقوط 21 شهيدا في غارات وقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما نقلت وسائل إعلام فلسطينية سقوط 4 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشهيد آخر فى قصف من مسيرة إسرائيلية على حي السلاطين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني ارتقاء شهيد و7 إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا في مدينة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.