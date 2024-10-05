شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل رقيب وعريف إسرائيلي بمسيرة أطلقت من العراق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين بواسطة طائرة بدون طيار أطلقت من الأراضي العراقية.

وتحت بند سمح بالنشر، قالت الإذاعة العبرية، إن "الرقيب دانييل أفيف حاييم صوفر، 19 عامًا من عسقلان، والعريف تال درور، 19 عامًا من القدس، جنود في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لواء غولاني، قُتلا ليلة الأربعاء والخميس بواسطة طائرة بدون طيار أُطلقت من العراق".

وقد أعلنت المقاومة في العراق، تنفيذها عدّة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

وقالت المقاومة في بيانٍ لها إنّها "ضربت 3 أهداف بثلاث عمليات منفصلة استهدفت الجولان وطبريا في شمال فلسطين المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة".