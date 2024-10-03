الخليج اليوم .. مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى ضبط النفس في المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إلى ضبط النفس في المنطقة، مؤكداً إلى الوقوف مع لبنان في هذه المرحلة الحرجة.

وأضاف في ختام اجتماع وزاري طارئ لدول الخليج اليوم الأربعاء، أن على كل الأطراف في لبنان ضبط النفس، لافتا إلى ضرورة تطبيق القرار 1701 ومخرجات اتفاق الطائف بشأن لبنان.

كذلك أكد على ضرورة وقف النار في غزة بشكل فوري.

هجوم إيراني

أتى ذلك في وقت أصبحت فيه منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة بعد أن أطلقت إيران 200 صاروخا على إسرائيل أمس الثلاثاء، في أكبر هجوم لها على الإطلاق على إسرائيل، مما دفع إسرائيل وواشنطن إلى التوعد برد قوي على طهران.

ويخوض الجيش الإسرائيلي معارك على الحدود الشمالية مع جماعة حزب الله اللبنانية. وقتل ثمانية جنود اليوم الأربعاء في أكبر خسائر يتكبدها الجيش الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية على مدى عام شهد اشتباكات على الحدود.