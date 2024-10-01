شكرا لقرائتكم خبر عن طالبتهم بسرعة المغادرة.. بريطانيا تساعد مواطنيها على "الفرار" من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في بريطانيا إن الحكومة تبذل "قصارى جهدها" لمساعدة البريطانيين على الفرار من لبنان.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إن وزير الخارجية ديفيد لامي ترأس يوم الاثنين اجتماعًا وزاريًا للجنة كوبرا للطوارئ، لبحث الأزمة.

جميع خيارات الطوارئ

يشار إلى أن هناك نحو 5000 مواطن بريطاني حاليًا في لبنان، وتقول الحكومة إنها تعمل على "جميع خيارات الطوارئ".

ونشرت بريطانيا قوات عسكرية في قبرص وشرق البحر المتوسط عند الحاجة لإجراء عمليات إجلاء، رغم تشديد الوزراء والمسؤولين على ضرورة مغادرة البريطانيين على الفور.





وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أن رئيس الوزراء كير ستارمر: كان "واضحًا للغاية" وهو أن على الرعايا البريطانيين أن يغادروا الأن، ولا سيّما أن الرحلات التجارية لا تزال متاحة.