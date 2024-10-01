شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي يكشف عن تفاصيل عملية إسرائيل البرية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤول أمريكي اليوم الاثنين، عن طبيعة العملية البرية الإسرائيلية في لبنان.

وأشار إلى أن إسرائيل تستعد لبدء توغل بري محدود داخل لبنان في أي وقت. العملية البرية لإسرائيل في لبنان وبين أنه لن يكون توغلا كبيرًا لاجتثاث حزب الله من جذوره، مثلما كانت تخشى الولايات المتحدة في بادئ الأمر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إدارة بايدن أقنعت إسرائيل بعدم شن عملية أوسع نطاقًا.

وأضاف المسؤول إنها بدلًا من ذلك ستشن هجمات مستهدفة تركز على إزالة البنية التحتية لحزب الله من منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية. حرب إسرائيل على لبنان وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تخشى من تحول الهجوم المحدود إلى غزو أكبر وأطول أمدا.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددًا إلى وقف القتال، وذلك في معرض رده في وقت سابق اليوم الاثنين، على سؤال حول احتمال حدوث توغل إسرائيلي.