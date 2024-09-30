شكرا لقرائتكم خبر عن استعدت لكل الاحتمالات.. بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة البريطانية إنها أعدت خططًا "لكل الاحتمالات" لإجلاء المواطنين البريطانيين من لبنان، مع استمرار إسرائيل في شن غارات جوية على البلاد.

وقال بات مكفادين، وهو وزير رفيع المستوى في مكتب مجلس الوزراء، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد، إن الوضع في لبنان "خطير"، وجدد دعوته للمواطنين البريطانيين لمغادرة البلاد فورًا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

رحلات تجارية متاحة

وأضاف الوزير البريطاني: "هناك رحلات تجارية متاحة، ويعمل مكتب الخارجية مع شركات الطيران التجارية لضمان توفير المزيد من الرحلات".



وتابع: "سنخطط لكل الاحتمالات، ولكن من المهم جدًا نظرًا إلى خطورة الوضع يعمل البريطانيون في المنطقة على ترتيب مغادرتهم الآن قدر الإمكان".

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية شن إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على أهداف في لبنان، بما في ذلك غارة في بيروت أمس الأول الجمعة أدت إلى مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله.