شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. السجن 5 سنوات لشخص عرض ابنه للبيع على "فيسبوك" والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - عاقبت محكمة مصرية اليوم الأحد بالسجن المشدد 5 سنوات على شخص بتهمة عرض ابنه للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم فرض غرامة مالية على المتهم بقيمة 100 ألف جنيه.وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في القضية المقيدة عام 2024 عن أن المتهم قام بالاتجار في البشر عن طريق عرض طفل للبيع عبر فيسبوك"، بسبب تعرضه لأزمة مالية فاتجه لبيع نجله.