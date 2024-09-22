شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى "أرض الصومال" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت جمهوية مصر العربية مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم.

وأهابت السفارة المصرية بمقديشو في بيان لها بجميع الرعايا المصريين المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا". وضع أمني غير مستقر وشددت السفارة المصرية على أن الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصرين هناك.

كما ناشدت السفارة المصريين الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية.