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مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى "أرض الصومال"

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اليوم - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذرت جمهوية مصر العربية مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم.
وأهابت السفارة المصرية بمقديشو في بيان لها بجميع الرعايا المصريين المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا".

وضع أمني غير مستقر

وشددت السفارة المصرية على أن الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصرين هناك.
كما ناشدت السفارة المصريين الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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