شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال على حي الزيتون والان نبدء بالتفاصيل

قصف مكثف

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، على حي الزيتون شرق مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للفلسطينيين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون.كما استشهد فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف منزله في الحي قبل عدة أيام.ترافق ذلك مع قصف مكثف من زوارق الاحتلال على خيام النازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.