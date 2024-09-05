شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، الجزء الشمالي من باكستان دون أن ترد أنباء حدوث خسائر.

وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام أباد، بأن مركز الزلزال كان على عمق 104 كيلومترات في سلسلة جبال هندوكوش بشمال باكستان.

وأضاف أن السكان شعروا بالزلزال في أنحاء مختلفة من باكستان، بما فيها مناطق وادي سوات والعاصمة إسلام آباد.

