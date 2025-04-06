شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تغلق فرعين بالقاهرة والجيزة لعيادات "كيور كلينك" للعلاج بالأكسجين النشط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق فرعين لعيادات "كيور كلينك" المتخصصة في العلاج بالأكسجين النشط، الكائنتين في منطقتي مدينة نصر بمحافظة القاهرة والمهندسين بمحافظة الجيزة، لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، وذلك بالتعاون مع إدارتي العلاج الحر بمحافظتي القاهرة والجيزة، وهيئة الدواء المصرية.

تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادتين كانتا تعملان بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، مضيفاً انه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية منتهية الصلاحية، كما تم العثور على سرنجات معبئة مسبقاً بمادة شفافة مجهولة المصدر، وأجهزة طبية غير مرخصة مثل جهاز طرد مركزي وجهاز MARVIT ، و Activate Oxgyn، بالإضافة إلى وجود عمالة غير مؤهلة.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق العيادتين و"تشميعهما" وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للتحقيق، لافتا الى تحرير محضر بجميع الأدوية المضبوطة والتى تنوعت بين مستحضرات طبية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.

وأكد "ذكى" على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشات او العاملين بها، للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.