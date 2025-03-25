شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى مصرى يشارك فى الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى بطشقند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية السفيرة هبة ذكى، مع سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، تعزيز التعاون البرلمانى بين مصر وأوزبكستان، حيث تم التأكيد على العلاقات البرلمانية الوثيقة بين البلدين، من خلال التبادل المنتظم للوفود والحوار.

وقال سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن وفدا مصريًا مكونا من 15 عضوا برئاسة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي، سيشارك في الدورة الـ 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقدها خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل المقبل، في طشقند.

وأشار إلى زيارة رئيسة مجلس الشيوخ لمصر تانزيله ناربايوفا، في نوفمبر عام 2022، ورئيسة لجنة مجلس الشيوخ ملكة قادرخانوفا في ديسمبر عام 2023.

كما نُظمت زيارات لقادة وممثلين عن البرلمان المصري لأوزبكستان من بينها مشاركة وكيل رئيس مجلس الشيوخ المصري فيبي فوزي، في منتدى المرأة الآسيوية، الذي عقد يومي 13 و14 مايو عام 2024 في سمرقند.

وأوضح أن بلاده استضافت أول بعثة رجال أعمال مصريين ضمت أعضاءً من مجلس الشيوخ المصري، ورؤساء شركات كبرى، ورواد أعمال في يونيو الماضي، لافتا إلى مشاركة أعضاء من البرلمان المصري كمراقبين دوليين في الاستفتاء الوطني، في أبريل عام 2023، والانتخابات البرلمانية التي أُجريت في أوزبكستان، في أكتوبر الماضي.

وذكر أنه تم تشكيل مجموعات صداقة برلمانية في مجلس الشيوخ والغرفة التشريعية بالبرلمان الأوزبكى، وكذلك في مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان المصري.