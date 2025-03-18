شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الربع سنوي لبرنامج الحكومة.. انخفاض البطالة ودعم المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحكومة فى أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وتنفرد ”الخليج 365” بنشرة، عن عدد من المؤشرات الهامة فى مقدمتها ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية لتسجل نحو 7.9 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025 مقارنة بـ 6.7 مليارات دولار فى الربع الأول من العام المالى 2023/2024 بنسبة نمو بلغت 18%.



وأشارت الحكومة إلى انخفاض معدل البطالة ليبلغ 6.7 % خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2024 مقارنة ب7.1 % بالربع المناظر من العام السابق 2023/2024 مما يعكس التحسن النسبى فى أوضاع سوق العمل.

وعلى مستوى توفير فرص عمل من خلال المشروعات كثيفة العمالة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛ تم تمويل 28 ألف مشروع بقيمة 2.2 مليار جنية بما يتجاوز المستهدف خلال الربع الأول مما ساهم فى توفير 113 ألف فرصه عمل، فضلا عن توفير 14.7 ألف يومية عمل بمشروعات البنية الاساسية وإصدار 1705 رخصة مؤقته للمشروعات الصغيرة

وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإصدار 2616 رخصة مؤقتة للمشاريع الجديدة، و 242 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و 1499 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع، حيث قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال 33 وحدة خدمات الشباك الواحد بإصدار العديد من الرخص والشهادات، منها 85 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، و 6226 شهادة مزايا للعميل.